OraSì votata all’attacco Imola la spunta di misura

(Di domenica 1 settembre 2024)Ravenna 76 Virtus80 Ora Sì Ravenna: Dron 14, Casoni 3, Brigato 8, Ferrari 4, Crespi 10; Gay 14, Munari 7, De Gregori 6, Tyrtyshnik 9, Allegri; ne Branchi. All. Gabrielli Virtus: Masciarelli 12, Magagnoli 8, Ricci 5, Morina 6, Kadjividi 14; Vaulet 18, Valentini 3, Santandrea, Anaekwe 11, Ambrosin 3, Vannini. All. Galetti Note – parziali 18-15, 14-18, 26-23, 18-24. Tiri liberi realizzati:31 su 35, Virtus 26 su 33. Spettatori, un centinaio fra cui una ventina ospite. Giallorossi a trazione posteriore, questa la prima impressione per la formazione di coach Gabrielli, che non l’ha mandata a dire ai suoi quando sono incappati in errori ‘concettuali’.