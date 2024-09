monti di licciana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Ultima giornata utile per poter rimanere estasiati dal profumo inebriante delle mele. Oggi a Codiponte, frazione di Casola, termina infatti la sagra dei pomi, tra stand gastronomici, mercatini dei produttori e artigiani, intrattenimento per bambini e animazione musicale. É iniziata ieri, ma sarà fruibile anche i due prossimi weekend - la domenica anche a pranzo - la sagra del fungo, nel campo sportivo didiNardi. Disponibili anche menù per celiaci. Oggi, ma anche 6,7 e 8 e 13, 14 e 15 settembre a Quercia di Aulla appuntamento con la sagra della focaccetta che dal 1968, richiama l’attenzione di tantissimi buongustai, attratti dal sapore di questo particolare ’pane’.