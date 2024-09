LIVE MotoGP GP Aragon 2024 in DIRETTA | comincia il warm-up pista bagnata dopo la pioggia caduta nella notte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.40 Le previsioni meteo odierne non indicano la possibilità di un nuovo scroscio, di conseguenza la gara dellasi disputerà quasi sicuramente sull’asciutto. Questo-up diventa dunque ancor meno indicativo. 9.39 L’asfalto è ancora troppo bagnato per poter montare le gomme d’asciutto, quindi scendono tutti incon le rain. 9.38 Tutti inil-up dellain vista del GP d’. 9.37ha piovuto, quindi lapotrebbe essere ancora umida e con poco grip almeno in alcuni punti. 9.33 Di seguito la classifica generale aggiornata del Mondialela Sprint di ieri: 1. Jorge Martin (Ducati) 279 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 276 3. Enea Bastianini (Ducati) 217 4. Marc Marquez (Ducati) 204 5. Maverick Vinales (Aprilia) 139 6. Pedro Acosta (KTM) 132 6. Brad Binder (KTM) 132 8.