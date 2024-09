La Ferrari vince a Monza | Leclerc in trionfo Sainz quarto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 1 settembre 2024) Latorna are con Charlesche si impone in casa nel Gp d'Italia di F1 adopo una gara di grande attenzione e tattica, con Alex Del Piero a sventolare la bandiera a scacchi. Beffate le due Mclaren di Oscar Piastri, secondo e Lando Norris, partito dalla pole, che chiude terzo. Ai piedi del podio l'altra rossa di Carlosche mette in evidenza l'ottimo lavoro svolto dal muretto della scuderia di Maranello. Quinta la mercedes di Lewis Hamilton e solo sesta la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen.