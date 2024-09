Fran Littlewood racconta la storia di Grace che molla tutto di botto dice tanti no e finalmente inizia a fare a modo suo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 1 settembre 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Fuggire dalla routine e dallo stress lavorativo, dagli obblighi e sopratdagli scocciatori, uno sciame di richiedenti favori e attenzioni da cui ognuno di noi è perennemente circondato. A questo servono le vacanze. Per goderle appieno e proteggere lo stato di grazia conquistato a fatica c‘è chi decide addirittura di astenersi dalla lettura di giornali e magari anche dalla visione dei telegiornali. Una dieta radicale che non tutti riescono a seguire perché ormai con i nostri dispositivi social le notizie e sopratle fake-news arrivano fin sotto l’ombrellone o in cima a tutte le otto montagne più isolate del pianeta.