Familia la recensione | Francesco Costabile e l' infinita tensione di una bomba ad orologeria

(Di domenica 1 settembre 2024) La storia vera di Luigi Celeste in un film teso, angosciato e asfissiante, che accoglie un finale anti-climatico nella sua esplorazione della libertà a tutti i costi. Straordinario il cast, a cominciare daGheghi. A Venezia 81 e poi al cinema dal 2 ottobre. Per due ore, siamo lì, in attesa. Attendiamo, smaniamo sulla poltrona, in qualche modo vorremmo intervenire, aiutare, spronare. Diventiamo parte attiva di un'opera tesa come sono tese le corde di un violino, intanto che il respiro sale. Eppure,di, tratto dal romanzo biografico Non sarà sempre così di Luigi Celeste, lavora per sottrazione, sfocandosi come sono sfocati i ricordi di un ragazzino, raggelato davanti la peggiore delle violenze: quella domestica. Tema nevralgico, cosmo oscuro, schema che segue una storia lunga dieci anni. Una storia che non finisce, una storia senza via d'uscita.