Di Canio | Inter nettamente favorita per lo scudetto Alla Juventus manca ciò

(Di domenica 1 settembre 2024) L’intende giocare un ruolo da protagonista anche in questa stagione di Serie A, provando a bissare lovinto nello scorso anno precedendo Milan e. UNA CONVINZIONE – L’si presentaprima sosta per le Nazionali in testaclassifica insieme ae Torino. Delle ambizionidei nerazzurri ha parlato Paolo Dia Sky Sport, sottolineando una realtà per lui chiara: «L’ha la continuità data da un allenatore che è cresciuto. Sono arrivati dei calciatori che sono fondamentali per quello che si deve fare. Dal lato bianconero abbiamo l’entusiasmo, le idee, l’unità di intenti ma la squadra mi sembra leggera nei cambi. Quando saranno integrati a pieno regime i nuovi acquisti, laavrà alle loro spalle dei ragazzotti se i protagonisti dei cinque cambi diventano questi ultimi diventa tutto difficile, considerando anche la Champions.