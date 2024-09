Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 1 settembre 2024) Fuzhou, 01 set – (Xinhua) – Hatungimana Mediatrice (a destra) comunica con Zhang Lili, una studentessa dellaAgriculture and Forestry University a Fuzhou, nella provincia cinese sud-orientale del, il 30 agosto 2024. Ile’ un’erba ibrida e una risorsa agricola multifunzionale importante sviluppata e utilizzata per la coltivazione di funghi in. Inventato da Lin Zhanxi dellaAgriculture and Forestry University (FAFU) negli anni Ottanta, ilha apportato benefici a oltre 100 Paesi, incluso il Ruanda, permettendo a piccoli agricoltori di coltivare funghi da erba essiccata e tritata senza abbattere alberi e danneggiare l’ambiente. Hatungimana Mediatrice, coordinatrice del progettoin Ruanda, e’ arrivata alla FAFU nel 2017 per conseguire un master in microbiologia in biologia.