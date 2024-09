Carrarese travolta in trasferta dal Catanzaro | finisce 3-1 Non basta lo squillo di Bouah

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – Niente da fare per la, che cade incontro ilper 3-1. Un passo indietro dunque per la formazione di Calabro dopo la prima storica vittoria in Serie B contro il Sudtirol in casa nel turno infrasettimanale. E’ ilad andare in vantaggio nel primo tempo. Alla fine della prima frazione però la Carrarrese, che pure aveva mostrato a tratti un'ottima personalità, riesce a raggiungere l’1-1 con. Poi ilsi scatena e chiude la partita. Il tabellino3-1(3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini (72’ Scognamillo); Cassandro, Pontisso (86’ Pagano), Petriccione (78’ Coulibaly), Pompetti, Situm; Iemmello (72’ Pittarello), Biasci (86’ Seck). A disp. Dini, Turicchia, La Mantia, Ceresoli, Krajnc, Buso, Volpe. All. Caserta.