Bertoldi | la libertà è la nostra missione oggi serve più coraggio per difenderla e promuoverla

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Partiamo dal tema dell'economia. In Italia, la crescita economica è in lenta ripresa, ma sembra ancora stagnante. Quali sono, secondo lei, le principali riforme che il nostro paese dovrebbe adottare per rilanciare l'economia? In Italia abbiamo un problema cronico di crescita economica, dovuto a una serie di fattori che includono la burocrazia, un sistema fiscale troppo complesso e un mercato del lavoro rigido. Le riforme che considero fondamentali sono una drastica semplificazione della burocrazia, con l'eliminazione di leggi e regolamenti obsoleti che soffocano l'iniziativa imprenditoriale, e una riforma fiscale che preveda una riduzione delle tasse, possibilmente la flat tax inventata da Milton Friedman e prevista dal programma del centrodestra di governo.