Bagnaia-Marquez caos dopo l’incidente ad Aragon Pecco attacca ma Alex si difende | Poteva lasciare spazio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – Nel giorno del ritorno al successo di Marcad, 1.043 giornil’ultima volta,si sono stesi a terra, con accuse pesanti del campione del mondo verso lo spagnolo. Un errore del numero 73 in curva 12 ha spalancato ala possibilità di infilarlo nella 13 per un posto sul podio, ma, quandoera già passato,ha deciso di non mollare e provarci all’interno. Lo ha preso in pieno e, cadendo, è pure rimasto sotto la moto con il rischio di un infortunio grave. Insomma, pernon ci sono dubbi: colpa di. Accuse pesanti del ducatista ufficiale che è convinto del fatto cheabbia accelerato a centro curva ed entrare in contatto, aspetto che sarebbe poi confermato dalla telemetria.sidicendo di non aver vistopassare all’esterno, ma è difficile credergli.