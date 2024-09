Back to Hogwarts 2024 – Le origini della scuola di magia

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 1 settembre 2024) Per i fan di Harry Potter il primo settembre è una data speciale, oggi infatti è il giorno in cui gli studenti disi recano al Binario 9 3/4stazione di King’s Cross, a Londra, per prendere l’Express che parte alle 11 in punto e porta i giovani maghi e le giovani streghe verso un nuovo anno scolastico. Ed è proprio oggi che i fan di tutto il mondo festeggiano iltocon eventi dedicati che si svolgono in ogni parte del mondo. Leggi QUI il nostro articolo in cui vi raccontiamo alcuni degli eventi principali. In onore di questa giornata abbiamo deciso di raccontarvi un pò come è nata la miticadie stregoneria difu fondata intorno al 990 d.C. da quattro dei più grandi maghi e streghe dell’epoca: Godric Grifondoro, Tosca Tassorosso, Priscilla Corvonero e Salazar Serpeverde.