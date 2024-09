Alimentazione e tumori Lavoro multidisciplinare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) La correlazione tra l’e iè forte: una dieta corretta è fondamentale per la qualità della vita dei pazienti oncologici e per la terapia che devono seguire. Non solo. "L’individuazione precoce della malnutrizione è particolarmente importante, spiega la dottoressa Valentina Culicchi, responsabile dell’Uosd Nutrizione Clinica, Asl Toscana Sud Est -. In particolari distretti, come quello gastroenterico o polmonare, la malattia è accompagnata dalla perdita di peso. Il dimagrimento può essere sia un campanello di allarme, che una conseguenza, vista la difficoltà dei pazienti ad alimentarsi, con una alterazione della composizione corporea e una deplezione, diminuzione, della massa muscolare".