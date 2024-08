Verso un autunno di lavori in corso Il sottopasso la Marina e l’Esedra Una piazza all’ingresso della Pineta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Mentre cadono le foglie, germogliano i cantieri. Con l’inizierà infatti una nuova stagione deipubblici programmati dall’amministrazione Del Ghingaro, per un investimento complessivo di 15milioni di euro, che prevede da fine ottobre l’avvio degli interventi per la realizzazione dell’attesociclopedonale di via San Francesco, una cerniera oltre la ferrovia tra il centro e la periferia; proseguendo con il primo lotto del piano di riqualificazionedi Torre del Lago, immaginata come una passeggiata a Levante, e infine il recupero deldi via Vespuccidi Ponente, con la volontà di inaugurarla entro l’estate 2025. A realizzare il progetto per la nuova porta del parco cittadino, già approvato dalla Sovrintendenza, è stato l’architetto Diego Carmignani di Altopascio.