Toti sulle prossime Regionali in Liguria | Saranno una scelta di campo netta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 31 agosto 2024) Continuità con una amministrazione finita prematuramente e ingiustamente: questa è la parola d’ordine di Giovannirivendicata in ossequio a quella che è la richiesta dei cittadini liguri. L’ex presidente non parteciperà alleelezionia causa dell’inchiesta per corruzione che ha sconvolto la sua Regione, ma ha ben chiaro i termini del suo contributo e le linee del percorso tracciato per il centrodestra. Con una certezza sopra tutte: «Leelezioni inunadi».: «Serve continuità con l’amministrazione finita ingiustamente» Convinzioni, quelle dell’ex governatore ligure, cheaffida a un post su Facebook in cui scrive e ribadisce: «Leelezioni inunadi» E ancora.