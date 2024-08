SWEDISH HOUSE MAFIA sono usciti con FINALLY feat ALICIA KEYS

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 31 agosto 2024)il 30 agosto con il nuovo singolo “disponibile in digitale e in radio. “” degliin collaborazione conè fuori dal 30 agosto Da venerdì 30 agosto è disponibile in digitale e in radio il nuovo singolo degli, “”, in collaborazione con la star internazionale. Cosa rappresenta il remake di “”? L’iconico supergruppo elettronico multiplatinoe la cantautrice, musicista e produttrice, vincitrice di 16 GRAMMY® Award, siuniti per pubblicare una versione rivisitata del classico senza tempo dei Kings of Tomorrow ““. Il remake è stato realizzato per la prima volta circa 2 anni fa. Da allora ha riscosso interesse in tutto il mondo ogni volta che glil’hanno suonato dal vivo.