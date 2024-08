Svaligiano un negozio cinese a Garbatella poi tentano d’investire le commesse

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 – Ieri pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Romasono intervenuti in viale Leonardo Da Vinci, dove hanno arrestato due donne romane di 20 e 30 anni, appartenenti a una nota famiglia di nomadi stanziali italiani, disoccupate e con precedenti analoghi, gravemente indiziate del reato di rapina aggravata in concorso. Sono stati i titolari di un’attività commerciale, cittadini cinesi, a denunciare che le due donne, dopo essere entrate neldi casalinghi ubicato in viale Da Vinci, nel quartiere San Paolo, si erano impossessate di diversi prodotti per la casa. Una dipendente del, accortasi della mossa furtiva delle due, le aveva inseguite nel tentativo di bloccarle ma per tutta risposta le due salite a bordo della loro auto avevano cercato di investirla. Subito dopo sono intervenuti i Carabinieri che le hanno bloccate.