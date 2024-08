Stretto di Messina a nuoto | Sosteniamo la ricerca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Nuotare per sensibilizzare l’opinione pubblica a una maggiore solidarietà. La perugina Simonetta Renga, tesserata per la Gryphus Club Master di Perugia, ha compiuto la traversata dellodi. "Quel tratto di mare è una bella sfida, per le correnti che sono abbastanza forti. Ho deciso di sposare la causa della onlus Abbracciamoli che sostiene lamedica per le leucemie infantili. Sono felice di contribuire a questa causa così importante". La 64enne fu una delle migliori raniste italiane, nuotò fino a 18 anni interrompendo nel 1978 per dedicarsi allo studio. "Ho smesso a 19 anni, dopo due secondi posti ai campionati italiani di categoria nei 200 rana che era la mia specialità e mi sono dedicata allo studio. Da qualche anno mi è ripresa la voglia di nuotare e sono tornata in vasca". Oggi è docente di Diritto del Lavoro all’Università di Ferrara.