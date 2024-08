Scuola in Toscana | l’esercito dei precari La protesta

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 31 agosto 2024)indei. LaA pochi giorni dal suono della campanella presidio dia Firenze davanti all’ufficio scolastico regionale. Flc Cgil con segretario generale Pasquale Cuomo: “Inci sono circa 1.500 docenti che, pur avendo regolarmente vinto un concorso pubblico, rischiano di non vedersi riconosciuto il diritto a ricoprire l’incarico a tempo indeterminato. E’ l’effetto della decisione del governo di “congelare” l’immissione in ruolo (con fondi propri) degli idonei vincitori del concorso 2020, e riservare invece una quota di posti per l’anno 2024/25 ai futuri vincitori del concorso finanziato dal Pnrr (con fondi UE). Per questo a Firenze si è svolto un presidio di. Una decisione che lede i diritti acquisiti e contro cui ricorreremo in tutte le sedi”.