Ranking ATP perché Zverev è diventato il principale pericolo per il n 1 di Sinner a fine anno

(Di sabato 31 agosto 2024) Jannikha staccato il pass per gli ottavi di finale degli US Open 2024 di tennis: il numero 1 del mondo il 9 settembre perderà i 180 punti conquistati lo scorso, quando si fermò proprio al quarto turno, mentre con la vittoria odierna si è portato a quota 9380, guadagnandone 20 in più rispetto al 2023 grazie al sistema di assegnazione dei punti entrato in vigore a partire da questa stagione. Il passaggio ai quarti porterebbea quota 9580, mentre l’approdo al penultimo atto varrebbe per l’italiano il raggiungimento di quota 9980. Per abbattere il muro dei 10000 punti l’azzurro dovrà arrivare in finale, salendo a 10480, mentre con il successo nel torneosi porterebbe a quota 11180.