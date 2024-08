Ocse | La ricchezza dello 0001% più abbiente raddoppiata in 30 anni Tassarli di più aumenta la percezione di equità del fisco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Tra il 1995 e il 2022, la quota diposseduta dallo 0,001% piùè più chepassando da circa il 3,3% al 6,9%. Nel frattempo il 50% più povero della popolazione mondiale ha visto crescere il proprio patrimonio di pochissimo, dall’1,3% del 1995 all’1,9% nel 2022. Risultato: nel 2022 possedeva circa 20 volte piùdel 50% della popolazione più povera e il solo 0,001% più ricco possedeva più di tre volte tanto rispetto al 50% più povero. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nel report ‘Tassazione e disuguaglianza’ preparato in luglio per il G20 dei ministri delle Finanze che ha discusso anche della necessità di tassare di più i super ricchi, mette in fila le cifre che attestano “una tendenza all’aumento della concentrazione della” nel mondo.