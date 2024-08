Oasis | guida ai loro album dal più bello al meno riuscito

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 31 agosto 2024) Ciò che resta di un artista e di un gruppo, al di là delle doti tecniche e carismatiche, sono le canzoni, ed è innegabile che gline abbiano davvero tante memorabili. Per questo la reunion nel 2025 dei due litigiosi fratelli Gallagher (Liam e Noel) da giorni monopolizza i giornali e i siti musicali: a causa di una richiesta di biglietti senza precedenti, sono già state aggiunte tre nuove date all'Live '25, ma è probabile che saranno alla fine molte di più. Glisono stati il gruppo inglese più influente degli anni Novanta, con settedi inediti pubblicati in 28 anni di attività, dando vita a un’accesa rivalità con i Blur di Damon Albarn per la palma di migliore band di brit pop.