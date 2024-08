Musicisti bolognesi per il matrimonio vip di Ed Westwick e Amy Jackson | chi sono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Bologna, 31 agosto 2024 - Da Bologna alla Costiera Amalfitana per ilvip di Ede Amy. Lui attore, lei modella, loro. Anche la creatività e la professionalità dei Krystal Kuartet hanno contribuito a rendere uniche le nozze dei due artisti. La star di "Gossip Girl", famoso per il ruolo di Chuck, ha detto il fatidico sì nel Cilento all’attrice britannica e Miss Teen Liverpool, nota anche per i suoi successi nel cinema indiano. Proprio al Krystal Kuartet gli sposi hanno affidato la colonnara di un giorno così speciale. Un progetto creato dalla bolognese Ilaria Coratti, 30 anni. "Partecipare aldie Amyè stata un'esperienza bellissima ed emozionante".