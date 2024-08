Motorola Edge 50 Neo | innovazione e prestazioni per la fascia media

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 31 agosto 2024) Il50 Neo è l’ultimo arrivato nella gamma, confermando l’impegno nel proporre dispositivi di qualità a prezzi accessibili. Questo modello si colloca nelladel mercato, ma offre caratteristiche tecniche che lo rendono competitivo rispetto a smartphone di fasce superiori. Cosa aspettarsi dal nuovo50 Neo (Credits: ANSA) – VelvetMagDesign e display Il design del50 Neo è uno dei suoi punti di forza. Con un look moderno e linee eleganti, si distingue per il suo corpo sottile e leggero. Il dispositivo è disponibile in quattro colorazioni Pantone, scelte per riflettere le ultime tendenze del design. Il display LTPO pOLED da 6,4 pollici è un altro elemento che cattura l’attenzione. Con una luminosità massima di 3.000 nit, il pannello offre colori vividi e contrasti profondi, rendendo ogni immagine e video estremamente dettagliati.