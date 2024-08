LIVE MotoGP GP Aragon 2024 in DIRETTA | Bastianini fuori in Q1 Ora tutti contro Marquez in Q2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.16 Bagnaia tra i primi ad entrare in pista. Attenzione anche a Vinales con l’Aprilia. 11.15 Iniziata la Q2! 11.11 Le KTM, in particolare quella di Acosta, hanno dimostrato un potenziale enorme. Attenzione a loro, anche se avranno un treno in meno di gomme nuove per aver affrontato la Q1. 11.10 Bagnaia dovrà limitare i danni: c’è da firmare per una seconda fila. Non è la sua pista preferita, sin qui ha faticato a trovare la giusta messa a punto,sembra veloce come non gli succedeva da anni e Martin è a sua volta molto rapido. Insomma, gli ingredienti non sono ideali. 11.09 Alle 11.15 scatterà la Q2. 15 minuti per delineare la griglia di partenza. 11.07 Seguono, dal 15° posto in poi, i secondi piloti: Miller, Di Giannantonio, Quartararo, Nakagami, Fernandez, Marini, Rins e Mir. 11.06 Bezzecchi terzo e primo degli esclusi: paga 0.128.