Lettere | marijuana tra i pomodori Carabinieri arrestano 60enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Arrestato mentre stava innaffiando le piante non si accorge dell’arrivo dei militari Questa notte la stazione hanno arrestato per coltivazione illegale di sostanza stupefacente P.M. sessantenne del posto già noto alle forze dell’ordine. Iavevano notato in via santa Maria La Lama una piantagione dicomposta da 19 piante alte circa 3 metri l’una complete di infiorescenze. Le piante erano nascoste tra la coltivazione e in particolare tra i. La luce del giorno lascia spazio alla notte e finalmente un uomo si avvicina alla piantagione. E’ ile, impegnato nell’annaffiare le piante, neanche si accorge dell’arrivo deiche lo. Laè stata estirpata e distrutta mentre sono stati sequestrati il materiale per la lavorazione e la cura delle piante illegali. Nota stampaprov.