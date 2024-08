Lazio-Milan rivoluzione Fonseca | out Theo e Leao? Orari e dove vederla in TV

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 – Parola d’ordine: riscatto. È questo ciò che, dopo i rispettivi ko di una settimana fa contro Udinese e Parma, cercano, che questa sera alle 20.45 si affronteranno alle 20.45 (match in diretta in esclusiva su DAZN e ZONA DAZN) nell’ultimo anticipo della terza giornata di Serie A. Nonostante difficolto in particolar modo per i rossoneri, però, il tecnico dellaBaroni ha cercato di tenere alta la concentrazione in casa biancoceleste: “Ci aspetta una partita molto difficile, contro unche, a prescindere dal solo punto raccolto in due giornate, ha giocato buone partite. Sono quelli che più di tutti hanno tirato in porta eha detto che puntano allo scudetto. Dovremo giocare una gara di grandissimo spessore.