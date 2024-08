Grave incidente sull’autostrada A1 | un morto e tre feriti Coinvolto un van

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) Questa mattina, alle 9:55, i vigili del fuoco sono intervenutiA1 all’altezza dell’uscita di Valmontone in direzione Roma per unstradale che hatre autovetture e un van.Leggi anche: Ultimo weekend di agosto: traffico intenso e temperature roventi Nell’impatto una persona ha perso la vita, mentre altre tre sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la carreggiata in direzione Roma è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenute anche pattuglie della polizia stradale che hanno avviato i rilievi per determinare le cause dell’e gestire la viabilità nella zona. La situazione del traffico è stata resa particolarmente critica, con lunghe code e disagi per gli automobilisti.