Drammatico incidente sull’autostrada A23 tra Gemona e Carnia | almeno 20 feriti molti in codice rosso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) Tarda mattinata di terroreA23, nel tratto tra, in direzione Austria. Un gravestradale ha coinvolto numerosi veicoli, lasciando una ventina di persone ferite, alcune delle quali in modo grave. L’autostrada è stata immediatamente chiusa al traffico in direzione nord, causando lunghe code e disagi per gli automobilisti.Leggi anche: Gravesull’A1, coinvolto anche un van Cosa si sa sull’La dinamica dello scontro non è ancora del tutto chiara. Secondo le prime ricostruzioni, l’ha coinvolto più veicoli, creando un caos che ha richiesto un imponente intervento di soccorso. La centrale operativa regionale Sores Fvg ha inviato sul posto tutti gli equipaggi disponibili, compresi i mezzi aerei per i trasporti d’urgenza.