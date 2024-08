Dittatore e impostore X bloccato del tutto Musk insorge

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 31 agosto 2024) 'Spento' X in Brasile. Chiunque oggi tenti di accedervi da browser o app vieneda un messaggio di errore, dopo che nelle scorse ore per la piattaforma è arrivato un ordine di sospensione della Corte Suprema. Le ha detto addio anche il presidente Luiz Inácio Lula da Silva con la 'messa al bando' scattata nel mezzo di un braccio di ferro con Elondopo la mancata nomina di un rappresentante legale di X in Brasile. «La libertà di espressione è il fondamento della democrazia», ha reagito, sottolineando in un post come «X sia la fonte di notizie più utilizzata in Brasile».  Âaccusa il giudice della Corte Suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, di aver infranto le leggi del Paese ordinando la sospensione di X nel contesto di uno scontro che va avanti da tempo.