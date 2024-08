Dieci attori nel sogno di una notte d’estate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) C’è una parola che attraversa tutto il lavoro creativo del gruppo diche dal 2015 realizza ogni fine estate uno spettacolo site specific a Villa Salina. Quella parola è cura. Cura delle persone, delle relazioni, del presente e del futuro, dei propri ricordi e delle proprie esperienze. Perché avere cura, in questo mondo affrettato e confuso, è un atto rivoluzionario che modifica lo scorrere freddo delle cose. Si intitola appunto ‘. Accuratamente’ l’allestimento itinerante che da stasera a sabato 7 settembre (replica ogni sera alle 21 tranne lunedì e martedì, prenotazione al 339-5659516) si snoderà nei giardini e nei cortili della dimora cinquecentesca di Castel Maggiore.sono le produzioni messe in scena in questi anni ‘accuratamente’ dall’insolito ensemble.