Dai trionfi nei kart a quel test sbalorditivo a Imola | così Andrea Kimi Antonelli ha convinto Toto Wolff a portarlo in Formula 1 a 18 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) La serietà e un ottimo inglese per rispondere alle domande, con accantoe George Russell, suo compagno futuro in pista, sullo stesso palchetto. La sala stampa del motorhome Mercedes, al terzo piano, è gremita di gente che aspetta di incontrarlo e potergli fare le domande. Poi grandi abbracci con gli uomini del team e la firma sul contratto, prima di correre nel paddock di2 per preparare la gara-1 di F2 sulla Prema. Perè una giornata storica, che cancella il botto di venerdì nelle FP1: l’ufficialità del suo approdo come pilota ufficiale Mercedes dal 2025 è arrivata di mattina presto, prima della presentazione poco dopo le 11. Una conferma preannunciata già da diversi mesi, un sogno che diventa realtà per un fresco 18enne bolognese che ha stupito tutti e bruciato le tappe. Il talento in pista,lo ha messo da subito.