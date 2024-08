VICTORIA e ANITTA fuori con GET UP BITCH! Shake ya ass

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 30 agosto 2024)e la superstar brasiliana, per la prima volta insieme, con il singolo “GET UPya ass”,ovunque da oggi 30 agosto 2024. “GET UPya ass” è il singolo dide Angelis, in arte, la carismatica bassista dei Måneskin, pubblica oggi 30 agosto 2024 il suo singolo di debutto solista “GET UPya ass”, in collaborazione con la superstar brasiliana, confermando ancora una volta la sua versatilità artistica e la sua creatività. https://DE.lnk.to/getupyaasswithCosa rappresenta “GET UPya ass”? “GET UPya ass” segna l’inizio di un capitolo importante perche, parallelamente al suo percorso con i Måneskin, le consente di esplorare nuove forme di creatività e di espressione.