Usa inflazione PCE luglio +02% dato annuale stabile al 25%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) New York, 30 ago. (askanews) – L’negli Stati Uniti ha registrato ancora rialzi in, superiori ai dati del mese precedente. La misura preferita dalla Federal Reserve per calcolarla, ilPce (personal consumption expenditures price index), è salita dello 0,2%, mentre in giugno si era attestata a 0,1%. Anche gli analisti attendevano un aumento dello 0,2%. Su basel’è cresciuta del 2,5%, come nel mese precedente e in linea con le attese degli analisti. La componente “core” del, depurata dagli elementi volatili, è cresciuta dello 0,2%, come nel mese precedente e in linea con le previsioni. Rispetto ad un anno prima ilè cresciuto del 2,6%, come in giugno e maggio. Anche le previsioni erano per un aumentosempre del 2,6%.