Serie A mezzo miliardo speso per sfidare l' Inter

(Di venerdì 30 agosto 2024)(mal contato) di euro riversato sul tavolo dellaA per cercare di detronizzare l'. Non hanno badato a spese gli inseguitori della squadra di Simone Inzaghi. In tanti hanno venduto, anche bene, ma il tratto comune che lega le restati di Juventus, Napoli, Milan, Atalanta e Roma è quella di aver spesso e volentieri gettato il cuore oltre l'ostacolo che sul mercato significa aver messo mani al portafoglio anche in assenza di certezze di rientro. La ragione è chiara. Mai come in questa fase storica vincere o avvicinarsi a farlo non è importante. E' l'unica cosa che conta. Significa garantirsi la permanenza nel circo dorato della Champions League, sempre più la differenza tra crescere e vivacchiare, e allo stesso tempo dare una lucidata al proprio brand.