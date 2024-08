Rumors sulla morte di Bossi Il figlio | Papà sta bene e sostiene autonomia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 30 agosto 2024) AGI - Si sono diffuse in mattinata alcune voci su un peggioramento della salute di Umberto. Alcune ricostruzioni riferivano addirittura che il senatur, 82 anni, colpito da un ictus nel 2004, fosse deceduto. Tutte queste ricostruzioni sono state smentite da fonti della Lega. La notizia è stata diffusa in mattinata e ha subito e ha mandato in fibrillazione tutta la comunità leghista, prima di esser smentita, e sono stati in diversi a comporre il numero di, che si trovava a Gemonio. Il senatur stava pranzando quando ha ricevuto la telefonata di Matteo Salvini, di altri big della Lega, e della portavoce Nicoletta Maggi, che si trova all'estero. Con loro ha scherzato di come l'indiscrezione gli allungasse la vita. Anche la notizia che isiano nati da accertamenti sanitari o da un recente ricovero è stata smentita seccamente.