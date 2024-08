Pomeriggio 5 Myrta Merlino nuovo studio e non solo | le novità

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lunedì 2 settembre 2024 torna5 su Canale 5. A condurre il talk show, per il secondo anno consecutivo, sarà, che ha già annunciato alcuneinteressanti attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. I telespettatori, dalle 16:55 alle 18:45, possono aspettarsi un rinnovato format e un, oltre a qualche sorpresa cheha voluto tenere ancora segreta. La conduttrice ha voluto condividere con i suoi follower l'emozione del suo primo ingresso neldi5 mostrandosi entusiasta, descrivendo l'ambiente come pazzesco e meraviglioso. "Mi batte il cuore dalla gioia", ha confessatonel video, lasciando trasparire una grande emozione per l'inizio di questa nuova avventura.