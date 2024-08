Percassi | Inter la più forte! Atalanta operato sul mercato Un rimpianto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024)prima di, gara valida per la terza giornata di Serie A 2024-25 in un’vista su DAZN ha sottolineato l’importanza di questa partita, complimentandosi con il club nerazzurro e il suo presidente Marotta. PRIMA DELLA SFIDA – Lucaprima della sfida di San Siro contro l’, si è complimentato con i nerazzurri e spero parole al miele per il presidente nerazzurro: «Giochiamo contro la squadra Campione d’Italia, la piùdel campionato. Arriviamo con qualche defezione per una serie di motivi. Però sicuramente daremo il massimo, nella speranza di avere tutta la rosa a disposizione una volta tornati dalle nazionali. Marotta è il miglior dirigente italiano in assoluto, prima di tutto è un amico e ne sono grato. Spesso affrontiamo varie tematiche di calcio e di Lega, quando parli con lui capisci il livello dirigenziale che ha.