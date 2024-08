Ora ricominciamo a sorridere De Piscopo in versione blues e jazz

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) di Francesco Tozzi TERRANUOVA B.NI (Arezzo) è più carico che mai. Domani sera alle 22 salirà sul palco del Beta Bar di Terranuova Bracciolini per celebrare i 40 anni di "Stop Bajon". Abbiamo raggiunto telefonicamente il percussionista (nella foto) mentre si trovava sull’Appennino Tosco-Emiliano. Tullio, è mai stato in provincia di Arezzo? "Negli anni Ottanta sono stato spesso a Montevarchi. Ho inoltre dei bellissimi ricordi che mi legano ad Arezzo, quando c’era ilClub. Lì mi regalarono un orologio con inciso il mio nome. Poi mi sono esibito in piazza Grande per Vota la Voce - Sorrisi e Canzoni. E soggiornavo da Cecco. Come si mangiava!". Si esibirà nel centro della movida: che rapporto ha con le nuove generazioni? "I miei concerti sono frequentati soprattutto da giovani, perché i miei brani sono diventati dei pezzi di culto.