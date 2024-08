Moussa Sangare quello che sappiamo dell’uomo che ha confessato l’omicidio di Sharon Verzeni

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 30 agosto 2024), 31 anni, italiano, ma di origini africane (Mali), è l’uomo che hadi aver ucciso. Fermato dai Carabinieri in un’abitazione del Bergamasco ha ammessodella ragazza, avvenuto il 30 luglio scorso, a Terno d’Isola. Specificando di aver compiuto il gesto senza alcun motivo preciso. Ha detto agli inquirenti: “L’ho uccisa tanto per farlo. Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa“. L’uomo, nato a Milano e residente a Suisio, in provincia di Bergamo, a cinque chilometri da Terno d’Isola, è disoccupato. E sarebbe affetto da problemi psichici non certificati. Incensurato, non conosceva la vittima.