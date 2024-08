Inzaghi | Fiducioso da stamattina! Inter solo complimenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il sorriso diè inevitabile, perché stasera l’ha battuto 4-0 l’Atalanta con una prestazione sontuosa. L’allenatore si ferma a parlare suTV dopo il trionfo del Meazza. IL COMMENTO DEL TECNICO – È felice Simoneper la prestazione in-Atalanta: «Questo spirito la vera forza dell’? Sì, abbiamo fatto un’ottima gara. Molto bravi i ragazzi per come sono scesi in campo, abbiamo fatto un’ottima prima mezz’ora. Poi nell’ultimo quarto d’ora ci siamo abbassati e abbiamo rifiatato ma senza concedere quasi nulla. Poi siamo rientrati e abbiamo messo la gara in sicurezza, contro degli avversari forti: sono contento. Abbiamo avuto una grandissima percentuale realizzativa, poi bisogna contare anche il palo di Marcus Thuram che ci avrebbe dato il 3-0 nel primo tempo. Però i ragazzi sono rimasti concentrati e in partita: sono molto contento».