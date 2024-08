Il tecnico | Koopmeiners? Contento lui contenti tutti Zaniolo ko Gasperini si agita | Non è una scommessa vinta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Stasera a San Siro la Dea potrà contare sui nuovi innesti Bellanova, Cuadrado e Rui Patricio ma non avràper un risentimento muscolare ("Finora non è una", sentenzia il) e forse nemmeno il difensore Hien (attacco influenzale). Assenze che dovrebbero portarea confermare De Roon in retroguardia, arretrando Ruggeri con Djimsiti centrale. Bellanova sarà sulla destra, davanti doppio trequartista con De Ketelaere e uno tra Samardzic e Brescianini dietro a Retegui. "È difficile pergiocare in casa dell’Inter. Da quando sulla loro panchina c’è Inzaghi non abbiamo fatto buoni risultati pur facendo discrete prestazioni. Dovremo cercare di non prendere gol come a Torino", ha spiegato Gasp prima dell’allenamento del tardo pomeriggio. Ricordando: "Non abbiamo mai vinto in questi ultimi anni in casa dell’Inter. Ma c’è sempre una prima volta".