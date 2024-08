Guida TV Sky Cinema e NOW | The Chronicles of Riddick Venerdi 30 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, va in onda "Theof", il sequel di "Pitch Black" con Vin Diesel nei panni di, un antieroe braccato da mercenari. In fuga,approda sul pianeta Helion, dove si trova coinvolto in una guerra tra fazioni, una battaglia epica che mette a dura prova la sua sopravvivenza. Il film combina azione frenetica e atmosfere fantascientifiche, offrendo un’esperienza visiva adrenalinica per gli amanti del genere.Su SkyDue HD, alle 21:15 sul canale 302, viene trasmesso "Terraferma", un film di Emanuele Crialese che affronta il delicato tema dell'immigrazione attraverso la storia di una piccola comunità su un'isola siciliana.