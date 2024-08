F1 Libere 1 Monza | Verstappen si riprende le luci della ribalta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Alzato il sipario, anche, sulle prime prove italiane che si correranno nel “Tempiovelocità” dell’autodromo lombardo. La F1 ha mandato in pista le1 diche hanno aperto ufficialmente la tre giorni del Gran Premio d’Italia. Chio è riuscito a prendersi il primissimo miglior tempo di questo appuntamento? Maxè riemerso dal buio mettendo a referto un giro molto importante alla guidasua Red Bull: il campione del mondo olandese si è messo tutti i colleghi/rivali alle spalle grazie a una prova perentoria. Secondo posto per Charles Leclerc di Ferrari, apparso in palla, mentre ha chiuso il primo podio virtuale Lando Norris di McLaren, vero antagonista dell’attuale leader del Mondiale 2024. Quarto Carlos Sainz, incidente per il nostro Andrea Kimi Antonelli di Mercedes, al debutto assoluto in Formula 1.