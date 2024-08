Angelina Jolie è Maria Callas | Io dai Clash alle lezioni di canto lirico

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 30 agosto 2024) (askanews) – Il mito dicontinua perché una Diva rimane in eterno.di Pablo Larrain è stato presentato in concorso ed applaudito alla 81^ Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. GUARDA LE FOTOtra trucco e pettinature capelli esagerate Ad interpretare, affiancata nel cast anche da Pierfrancesco Favino, nel ruolo del maggiordomo affezionato Ferruccio, e Alba Rohrwacher, che interpreta Bruna la femme de chambre della cantante di origine greca. È il 1977, l’ultimo anno di vita di, chiusa nella sua splendida casa parigina, circondata dai suoi abiti di scena, dai suoi dischi, da un pianoforte che fa costantemente spostare al povero Ferruccio. È depressa e dipendente da farmaci pesantissimi, la voce non è più quella di una volta.