TMZ riporta che Artem Chingvintsev il marito di Nikki ‘Bella’ Garcia è stato arrestato per violenza domestica

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il professionista di “Dancing With The Stars”è in carcere a Napa, in California, dopo esserearreper, cometo da TMZ. Secondo i registri online del carcere,incarcerato nella prigione della contea di Napa giovedì mattina con l’accusa di. Non sono ancora chiari i dettagli che hanno portato all’arresto dio le circostanze esatte dell’accaduto. Vale la pena notare che sua moglie, l’ex WWE Superstar(meglio conosciuta comeBella), ha pubblicato una Storia su Instagram mercoledì, rivelando di essere anche lei a Napa. Al momento, non è noto se sia coinvolta in qualche modo.hanno persino festeggiato il loro anniversario di matrimonio all’inizio di questa settimana.