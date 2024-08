Test medicina 2024 | il punteggio minimo per accedere alle graduatorie

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ildidelha generato grande attesa, con migliaia di studenti che hanno partecipato alla prova di selezione nazionale. Ogni anno, la determinazione delper entrare in graduatoria neldidiventa uno dei momenti più cruciali per coloro che aspirano a frequentare la Facoltà di. Di seguito analizziamo come viene stabilito ile quali sono le previsioni per ildipresso il Lingotto, Torino, 28 Maggio@Foto Crediti Ansa – VelvetMag: criteri di determinazione Ilrappresenta la soglia al di sotto della quale non è possibile essere ammessi al corso di laurea ine Chirurgia. Questovaria ogni anno in base a diversi fattori, tra cui il numero di posti disponibili, la difficoltà dele le prestazioni degli altri candidati.