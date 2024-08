Telegram sotto indagine a Bruxelles | violazione del Dsa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il vero problema di Pavel Durov sono le regole digitali europee. Il Ceo di, arrestato a Parigi lo scorso 24 agosto, deve affrontare la questione penale sollevata dalle inchieste francesi, ma ora c’è anche l’di, che potrebbe avere conseguenze non solo per lui, ma per il futuro distesso. Secondo quanto riportato dal Financial Times la Commissione europea sta indagando infatti su una presuntada parte della piattaforma di Durov del Digital Serveces Act (Dsa). Durov ha truccato i numeri per fuggire alle limitazioni europee? Il regolamento europeo è entrato in vigore lo scorso febbraio e prevede sanzioni severe per le trasgressioni agli obblighi stabiliti. Si arriva a multe del 6% del fatturato globale. Non indifferente per l’app di messaggistica criptata che ha un valore di 15,5 miliardi di dollari (secondo Forbes).