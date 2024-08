Quando esce il calendario con date e orari della Champions League? Ecco la data esatta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’attesa sta per finire: la nuovasta per partire. Dopo il sorteggio odierno tutte le squadre conoscono le otto avversarieprima fase che non prevede più i gironi, ma una classifica unica. I tifosi di Inter, Juventus, Milan, Bologna e Atalanta però si chiedonousciranno leesatte e ilprima fase. La risposta ce la dà la Uefa: tutto si saprà sabato 31 agosto. Questo perché bisogna aspettare anche i sorteggi di Europae Conferencee incrociare bene i vari calendari per evitare sovrapposizioni di partite nella stessa città/stadio.