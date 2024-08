Piquadro scommette sul 2024 | non arretreremo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un quarto di secolo di vita e una quota del 20% del fatturato dell’azienda. Sono i numeri che disegnano i tratti di Blue Square, la linea di punta di, gruppo specializzato nella produzione di accessori in pelle, quotato alla Borsa di Milano e proprietario anche dei marchi The bridge e Lancel. Per festeggiare la ricorrenza di 25 anni di Blue Square, la società emiliana ha organizzato un evento ieri a Milano, con due testimonial sportivi: Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, piloti di Formula 1 del team Visa Cash App RB, impegnato domenica nel Gran Premio di Monza. "Siamo molto legati al mondo della F1", ha detto Marco Palmieri, presidente e ceo di. Palmieri ha voluto inoltre sottolineare il legame del gruppo da lui fondato con la collezione Blue Square.